اليوم السابع
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محافظ مطروح يتفقد مشروع الصرف الصحي وبحث شكاوى المواطنين

السبت، 20 مايو 2023 06:21 م
محافظ مطروح يتفقد مشروع الصرف الصحي وبحث شكاوى المواطنين محافظ مطروح يتفقد مشروع الصرف الصحي
كتب - أحمد الزغبي

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، أعمال مد مشروع  شبكة الصرف الصحى، من خلال جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى منطقة  خلف مدرسة جمال عبدالناصر بعزبة الحاج على بمدينة مرسى مطروح ،مع ضبط المنسوب.

كما وجه محافظ مطروح، خلال جولته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع والانتهاء من بحث شكوى عدد من اهالي منطقة مدرسة جمال عبد الناصر، ومراجعة محابس، وخطوط توصيل المياه والعرض عليه اليوم.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  شارع الريفية، أمام المدرسة الرسمية موجها لشركة المياه والصرف الصحى بمراجعة أغطية البلاعات وتأمين تغطيتها، حرصا على سلامة المواطنين، وكذلك  مدخل المدينة موجها بسرعة ازالة مخلفات الرتش من أعمال مد شبكة المياه واستكمال تغطية باقي الرصيف بإشارة المستشفى العام بالانترلوك.

 

محافظ مطروح يتفقد اعمال مشروع الصرف الصحي
محافظ مطروح يتفقد اعمال مشروع الصرف الصحي

 

محافظ مطروح يتفقد مشروع الصرف الصحي
محافظ مطروح يتفقد مشروع الصرف الصحي

 

محافظ مطروح يوجة بسرعة تغطية غرف الصرف الصحي
محافظ مطروح يوجة بسرعة تغطية غرف الصرف الصحي

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