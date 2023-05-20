محافظ الجيزة يتفقد أعمال تأهيل مطالع ومنازل ومحيط الطريق الدائرى

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنيين بسرعة تنفيذ المخططات المرورية لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع الطريق الدائرى ومحور صفط اللبن على أن يتم توفير أقصى مساحة ممكنة لحركة المركبات المارة بتلك المنطقة ومشدداً على منع أى إشغالات قد تعيق حركة المرور بمختلف الإتجاهات، على أن يتم رفع كفاءة الحركة بالشوارع المحيطة بالأعمال بنطاق بولاق الدكرور وكرداسة لتوفير بدائل لتخفيف الضغوط لسرعة الإنتهاء من الأعمال.

وأكد راشد على رئيس جهاز السرفيس بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتشغيل كافة المواقف المقامة أعلى أعمال تغطية ترعة المريوطية وتقاطعها مع الطريق الدائرى والمعدة لاستيعاب كافة سيارات السرفيس بمنطقة "وصلة المريوطية" أعلى الطريق الدائرى وأسفله.

وبنطاق كعابيش، عاين محافظ الجيزة أعمال تنفيذ نزلة الطريق الدائرى للقادم من مناطق الرماية بإتجاه صفط اللبن، حيث أكد راشد على الجهات المعنية بالتنسيق وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة من حيث الإلتزام بالمعايير الهندسية وتوفير عوامل الأمان.

وكلف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس حى الهرم برفع كفاءة النظافة بنفق الترابيع وتعيين دوريات نظافة على مدار الــ 24 ساعة وتشديد الرقابة على شركات الجمع السكنى للتأكد من إلتزامها بأعمال الجمع ونقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة ومعاقبة المخالفين.

رافق المحافظ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، واللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور، وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.