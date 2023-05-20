محافظ الأقصر يستقبل مسئولى متابعة المشروعات بالحكومة لمتابعة التنفيذ بـ"قرى حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس أحمد حسن مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروع القومي لتطوير المجتمع الريفى بمدينتى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه عقد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع النهائية لكل مشروع، والوقوف على معوقات كافة المشروعات، وذلك بحضور هدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمهندس حسني منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لبرنامج حياة كريمة، وياسر جاد مدير عام التخطيط والمتابعة، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ومسؤولي هيئة التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من رؤساء المدن ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واستعرض الاجتماع مناقشة وضع المشروعات القائمة والمنتهية وما تم تسليمه لجهات الولاية المختلفة.

وأوضح المهندس حسني منصور رئيس الادارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من أعمال وتسليم 124 مشروع تضمنت مراكز للشباب وكبارى تابعة للرى ونقاط الإسعاف والتضامن الإجتماعى، مشيراً إلى أن الأعمال الخاصة بهذه المشروعات تنوعت ما بين إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة بالنسبة لمراكز الشباب والكبارى التابعة للري ونقاط الأسعاف، مستكملا أنه بالنسبة لأعمال مشروعات التضامن الاجتماعي شملت إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الاجتماعية ومراكز تنمية الأسرة والتأهيل.

وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة أهم المعوقات أمام استكمال المشروعات القائمة، وشدد على كافة الجهات المنوطة بالالتزام بإنهاء كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023.



إجتماع لمناقشة مشروعات حياة كريمة بقرى الأقصر



لقاء لمناقشة العمل فى مشروعات حياة كريمة