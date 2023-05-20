اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 10:10 م
أكرم القصاص
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"مجموعة السبع" تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين

السبت، 20 مايو 2023 10:00 م
"مجموعة السبع" تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين مجموعة السبع
أ ش أ

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 دعا قادة دول مجموعة السبع، اليوم /السبت/، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق "حل الدولتين". 

وقال القادة المجتمعون فى هيروشيما باليابان - فى بيان مشترك اليوم - إنه على الفلسطينيين والإسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فى ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف

 

وأكد القادة، أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطينى ووكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا)


وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى؛ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة

 

 


مجموعة السبع

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

اليابان



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