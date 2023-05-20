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متحدث وزارة قطاع الأعمال: خطة عملاقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر

السبت، 20 مايو 2023 11:55 م
متحدث وزارة قطاع الأعمال: خطة عملاقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر
محمد شعلان

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كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، تفاصيل خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشددًا على أهمية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجب أن تنعكس على كافة القطاعات.
 
وقال منصور عبد الغني، خلال مداخلة عبر الزوم، ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة سي بي سي، إن هناك خطة عملاقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بمصر، في عدد من المصانع المختلفة.
 
وشدد منصور عبد الغني، على تعظيم العائد من الأصول المتاحة على مستوى الجمهورية وأبرزها مصانع الغزل والنسيج، مع إضافة صناعات تحويلية جديدة للاستفادة من القطن المصري وخاصة القطن فائق الطول، وأشار إلى أنه تم زراعة 1250 فدانا جديدا في منطقة الواحات، بإنتاجية عالية.

قطاع الاعمال

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اليوم السابع بلس



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