ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بشقة سكنية فى منطقة فيصل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية، بمنطقة فيصل في الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق فيصل في الهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، وكشفت تحريات رجال المباحث أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.