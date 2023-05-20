لص يتسبب في إصابة شخص بطعنات نافذة في الصدر بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

تسبب لص في إصابة شخص بطعنات متفرقه بالصدر بمدينه الكردي بمحافظة الدقهلية ، وذلك بعد أن تمكن أحد الأهالي من الإمساك به، ونشب خلاف بين الجاني والمجني عليه حول تسليمه للشرطه من عدمه.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الكردي، بورود بلاغ من قوة تأمين المستشفيات، بوصول حسام حسن. م. ع، 22 عام، مقيم مركز الكردي، ادعاء طعنات متفرقة من سلاح أبيض سكين.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الكردي، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والجاني، بعد تمكن الأول من الإمساك بلص أثناء سرقة الجراش الخاص بمنزله، وتدخل أحد الجيران "الجاني" لمحاولة الفتك باللص، ونشب الخلاف بينهما علي تسليم اللص للشرطه من عدمه.

وجاء تقرير الحالة الصحية للمجني عليه باشتباه جرح نافذ ونزيف داخلي في الصدر، تم ضبط الجاني والسلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1266 لسنه 2023 جنح الكردي، وتحويله للنيابه العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.