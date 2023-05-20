كلية زراعة الوادى الجديد تعلن توصيات مؤتمرها العلمى الدولى الأول

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اختتمت كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد أعمال مؤتمرها العلمي الدولي الأول بعنوان (البحث العلمي الزراعي بوابة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة)، برعاية الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، وحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين فى العلوم الزراعية من مختلف كليات الزراعة بالجامعات المصرية ونقيب الزراعيين ووفود من الدول العربية والأوروبية من خلال منصة زووم وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة و الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر و الدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر و الدكتور أحمد الطوخي المنسق العام للمؤتمر وعدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وتم تكريم اللجان المشاركة في فعاليات المؤتمر.

وتضمن المؤتمر خمس جلسات علمية وبحثية ومحاضرات عامة لإصدار توصيات المؤتمر وتكريم قيادات الجامعة واللجان المنظمة للمؤتمر، وانتهى بمجموعة من التوصيات والتى تدور حول الاهتمام بزيادة محصول وجودة ثمار نخيل البلح المحصول الاستراتيجي لمحافظة الوادي الجديد لتعظيم الميزة النسبية للمحافظة عالميا، بالإضافة إلى الخلط بين السلالات الماشية المحلية والاجنبية العالية الانتاج مع الحفاظ على قطعان النواة للماشية البلدية، و الإكثار من سلالات الدواجن المحلية عالية الانتاج المتحملة للحرارة، والبحث عن بدائل غذائية مثل إمكانية استخدام مسحوق القهوة الخالي من الكافيين من نوى التمر المحمص كمشروب وظيفي كمصدر وبديل لإنتاج القهوة، بجانب استخدام البدائل الآمنة للمبيدات في مكافحة العديد من الآفات، وإنشاء كلية متخصصة للنخيل بالإضافة الى توصية الدكتور مصطفي الشربيني سفير المناخ الأوربي بإنشاء مركز للبصمة الكربونية بالوادي الجديد التي صنفت كمنطقة صديقة للبيئة وضرورة الاهتمام بأبحاث الذكاء الاصطناعي ودورة في التنمية المستدامة.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن كساب عميد الكلية ورئيس المؤتمر إلى أهمية البحث العلمي في المجالات المختلفة التي تخدم منطقة الوادي الجديد لأنها قاطرة التنمية المستقبلية وإتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة بالأوراق البحثية، الداعمة لشباب الباحثين نحو العمل والإبتكار في إطار الذكاء الإصطناعى وتلبية طموحات جامعة الجيل الرابع، حيث شارك عدد من الباحثين والعلماء من الجامعات المختلفه والدول العربية والأجنبية بالعديد من التوصيات المتخصصة وإتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة عبر الإنترنت وسط مشاركات من الشركات الزراعية الداعمة للبحث العلمى وتحقيق الهدف الأسمى والخروج بتوصيات وأوراق بحثية تخدم وتحقق التنمية المستدامة في إطار رؤيةواستراتيجية مصر 2030.