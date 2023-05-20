فوائد التفاح الأحمر لصحتك ومناعتك.. هيحسن صحة العين ويقلل من مخاطر السرطان

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر التفاح الأحمر واحدًا من أشهر أنواع الفواكه التي يفضلها الكثيرون، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لا يوفر التفاح فوائد صحية مختلفة فحسب، بل إنه أحد أكثر الفواكه تنوعًا المستخدمة في الوصفات

وحسب ما ذكره موقع veganuniversal يحتوى التفاح على نسبة عالية من الالياف والكربوهيدرات والبوتاسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك والكالسيوم وغيرها من الفيتامينات الأخرى، لذلك فهو مفيد لصحة الجسم والمناعى ومن أبرز فوائده الصحية:

- لصحة الجهاز الهضمي

التفاح غني بالألياف وله نوع خاص من الألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين والتي أظهرت أنها تحسن الهضم، يتم العثور على البكتين للحد من البكتيريا المسببة للإسهال.

- تحسين صحة الدماغ

وفقًا لبعض الدراسات البحثية، فقد أظهر استهلاك التفاح أنه يحسن صحة الدماغ ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

الكيرسيتين ، أحد مضادات الأكسدة الصلبة الموجودة في قشر التفاح ، لديه القدرة على تقليل الإجهاد التأكسدي على ما يبدو عن طريق منع الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الدماغ.

- بشرة أفضل ومظهر شبابي

يأتي التفاح بفيتامين سي الذي يساعد في صنع الكولاجين وهو بروتين ومكون أساسي موجود بكثرة في بشرتك.

يساعد الكولاجين في الحفاظ على حاجز البشرة المقاوم للماء ، مما يمنحك بشرة أفضل ويجعلك تبدين متألقة. يعتبر فيتامين سي أيضًا عنصرًا مهمًا في تقوية شعرك وأظافرك.

- لتقوية مناعتك

التفاح غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساهم في تقوية مناعتك، وفقًا للدراسات ، يمكن لمضادات الأكسدة التي تسمى كيرسيتين في التفاح الأحمر تقوية وتعزيز مناعة الفرد ، خاصةً عندما تكون تحت الضغط تميل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح إلى تقليل الالتهاب ولها خصائص تقوي مناعتك أيضًا.

- تحسين صحة العين

تعتبر الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A الموجودة في التفاح صحية للعين لأن هذه الفيتامينات يمكن أن تمنع التعب والجفاف وتساعد في علاج العمى الليلي مع إزالة الجذور الحرة التي من شأنها أن تساعد في منع إعتام عدسة العين.

وفقًا لبعض الدراسات طويلة المدى ، فإن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التفاح أقل عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 10-15٪.

- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

أظهرت دراسة جديدة أن تناول التفاح على أساس يومي يبدو أنه يقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والعناصر الأخرى المتعلقة باللويحات والالتهابات في جدران الشرايين والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

في دراسة أخرى، شملت 9208 من الرجال والنساء، أظهروا وجود علاقة قوية بين العدد الأكبر من التفاح المستهلكة على مدى 28 عامًا والأقل خطرًا للإصابة بالسكتة الدماغية.

وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2013 ، ظهرت في مجلة Stroke الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية ، تُظهر أنه مقابل كل 7 جرامات من زيادة الألياف الغذائية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لأول مرة بنسبة 7٪. تحصل على 5 جرامات من الألياف الغذائية في تفاحة واحدة كبيرة الحجم.

- قد يساعد في مكافحة مرض السكري

على الرغم من أن الكربوهيدرات يمكن أن تكون سببًا في زيادة نسبة السكر في الدم ، إلا أن الكربوهيدرات الموجودة في التفاح تختلف تمامًا عما تحصل عليه في الوجبات السريعة، تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على 25 جرامًا من الكربوهيدرات، لكن 4.4 جرام من الألياف هي ألياف صحية [3] وقد أظهرت أنها تحمي من مرض السكري من النوع 2 مع تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

أظهر الاستهلاك المنتظم للتفاح أيضًا أنه يقلل من مقاومة الأنسولين مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

تعطي تفاحة واحدة 17٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف الغذائية والتي يمكن أن تساعد في العديد من الطرق لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات والدور الذي تلعبه الألياف الغذائية يساعد في تقليل الوزن عن طريق زيادة الشعور بالامتلاء يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

أظهرت مركبات الفلافونويد مثل الكيرسيتين والتريتربينويد والبكتين (يمكن لبكتيريا الأمعاء أن تستخدم البكتين ، وهو جزء مهم من الألياف الغذائية للتفاح لصنع مركبات يمكنها حماية خلايا القولون) لإبطاء تطور سرطانات القولون والرئة والثدي. في عدة مراحل من تطور السرطان.