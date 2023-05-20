فراشات البيت الروسى يتألقن على مسرح أوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قدم المركز الثقافي الروسي برئاسة "بافيل كيديسوك"، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء الجمعة، حفلا فنيا لطالبات قسم الباليه بالمركز الروسي بالإسكندرية.

وتضمن الحفل تابلوهات من أشهر رقصات الباليه العالمية شاركت فيه أكثر من 160 طالبة ,من إخراج يكترينا لوجينوفا ، و بحضور بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية ولفيف من أعضاء السلك القنصلي الروسي والشخصيات العامة والإعلاميين بالإسكندرية.

وفي ختام الحفل وجهت الدكتورة هدى حسني مدير أوبرا الإسكندرية الشكر للبيت الروسي بالإسكندرية والقائمين عليه وقدمت تكريما باسم دار الأوبرا المصرية ، بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية للتعاون المثمر والمستمر بين دار أوبرا الإسكندرية والبيت الروسي خلال الفترات السابقة.

وأعرب "كيديسوك " عن بالغ سعادته بتكريم الليلة وأشاد بدور الأوبرا المصرية والعروض الفنية المتميزة والمتنوعة التي تقدمها دار الأوبرا المصرية علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية وتنال إعجاب وإستحسان الجالية الروسية.

وأشار "كيديسوك" إلى أهمية العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا والتي تحمل مضمون ثرى وتاريخى وأكد أن هناك روابط وطيدة تجمع بين القاهرة وموسكو من خلال الفعاليات التبادلية التي أظهرت أهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات، وأكد علي أن التعاون الثقافي المتبادل يعد نشاطا متميزا يضيف إلي رصيد البلدين.