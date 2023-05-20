"فاجنر" تعلن السيطرة على مدينة باخموت شرقى أوكرانيا بالكامل

كتب محمد جمال

أعلن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجينى بريجوزين، السبت، سيطرة قواته على مدينة باخموت شرقى أوكرانيا "بالكامل"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد بريجوزين ذلك في مقطع فيديو، ظهر فيه بالزى العسكرى أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاجنر".

وأضاف قائد المجموعة أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت فى 25 مايو الجارى، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسى.

وشهدت باخموت قتالا هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر فبراير من العام الماضي.