عميد زراعة القاهرة: 29 مايو انطلاق امتحانات نهاية العام وتستمر 3 أسابيع

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية اعتمدت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/2023، كما تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات 29 مايو، مشيرا إلى أنه عقد الامتحانات سيكون حضوريا بالكلية داخل القاعات المخصصة للاختبارات بالكلية.

وأضاف الدكتور سامح عبد السلام فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الكلية تجرى حاليا مراجعة لقاعات الامتحانات والمدرجات التى سيؤدى الطلاب بها الامتحانات وذلك لعمل الصيانة اللازمة سواء لمقاعد الطلاب أو وسائل التهوية بالقاعات وذلك لضمان أداء الطلاب الاختبارات بدون أى مشاكل تؤثر على سير عملية الامتحانات.

وتابع عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن اساتذة المواد بدأت فى إجراء امتحانات العملى نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية التى تتطلب اجراء اختبارات عملية للطلاب ، موضحا أن الامتحانات النظرى تعقد على فترات داخل الكلية.