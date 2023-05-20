اليوم السابع
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ضبط شخص قتل طليق زوجته في روض الفرج لخلافات قديمة

السبت، 20 مايو 2023 12:01 م
ضبط شخص قتل طليق زوجته في روض الفرج لخلافات قديمة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (المتوفى) وطرف ثانى: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما والأسلاحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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