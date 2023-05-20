ضبط المتهم بالاعتداء على جارته وسرقتها في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بسرقة جارته بعد الاعتداء عليها بآلة حادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء بآلة حادة داخل مسكنها وسرقتها على يد أحد الأشخاص.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبإجراء التحريات، تبين أن جار المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بدافع السرقة، حيث اعتدى عليها بآلة حادة واستولى على مصوغاتها الذهبية.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.