صحيفة: إضراب السكك الحديدية بإنجلترا فى نصف العام الدراسى يهدد سفر العائلات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن السفر العائلي فى بريطانيا سيتأثر خلال نصف الفصل الدراسي في معظم المدارس في إنجلترا بالسلسلة التالية من إضرابات السكك الحديدية الوطنية.

ودعت نقابات السكك الحديدية الرئيسية إلى الإضراب خلال فترة العطلة، التي تمتد من 27 مايو إلى 4 يونيو.

وأوضحت الصحيفة أنه في يومي الأربعاء 31 مايو والسبت 3 يونيو، سيتوقف سائقي القطارات التابعين لنقابة آسليف عن العمل فى أكثر من اثني عشر مشغلًا، بما في ذلك جميع شركات السكك الحديدية للمسافات الطويلة.

ودعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إلى إضراب من قبل أعضاء يعملون في 14 مشغل قطار يوم الجمعة 2 يونيو.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيت يعني أن الخدمات قد تتعطل من وقت متأخر من يوم الثلاثاء 30 مايو إلى صباح يوم الأحد 4 يونيو.

ويتزامن خروج السائقين في 3 يونيو مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والذي سيقام في ويمبلي في شمال غرب لندن.

وعادة ما يسافر عشرات الآلاف من المشجعين بالسكك الحديدية لحضور المباراة، سيؤثر أيضًا على رواد السباق الذين يسافرون إلى ديربي إبيسوم.

ومنذ يونيو 2022 ، تسببت إضرابات السكك الحديدية الوطنية في خلافات متشابكة حول الأجور والأمن الوظيفي وترتيبات العمل في مشاكل لعشرات الملايين من ركاب القطارات. تم التوقف بشكل متكرر ، مما تسبب في اضطراب كبير وجعل التخطيط المسبق للسفر أمرًا صعبًا.

وتنظم النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، وهى نقابة السكك الحديدية الرئيسية، إضرابات لمدة 24 يومًا في الموجة الحالية من الإضرابات، مع توقف نقابة آسليف عن العمل في ثماني مناسبات سابقة.