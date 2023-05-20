سوق سمك حضارى فى الجيزة.. 143 باكية تضم كل الأنواع بأقل الأسعار.. فيديو وصور

كتبت - مرام محمد

يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، واحدا من أهم المشروعات التي تتبناها محافظة الجيزة خلال الفترة الحالية؛ لمواجهة حالة الفوضى في انتشار الباعة الجائلين واستيعابهم بإنشاء باكيات بيعية متطورة ومجهزة تخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة وتضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يوم غد الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بشارع ربيع الجيزي في المنيب، ضمن خطة تطوير الأسواق العشوائية وإحلالها بأخرى حديثة.

وأوضحت المحافظة في فيديو عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" أن السوق الجديد يضم 143 باكية بيعية مجهزة بكافة الإمكانيات ومصممة وفق أحدث الطرز، بالإضافة إلى مبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، وغرف إدارية لمراقبة حركة البيع والشراء داخل السوق وإحكام السيطرة عليه.



سوق السمك 1

وأكدت المحافظة أن السوق سيطرح للمواطنين كل أنواع الأسماك بأسعار مخفضة أقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، علاوة على تجهيز شبكة الصرف الصحي به بأعلى المواصفات الفنية، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن السوق الجديد يأتي في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، في الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق والارتقاء بالبنية التحية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.