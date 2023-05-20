سفير عمان بالقاهرة: زيارة السلطان انطلاقة مهمة فى مسار العلاقات المصرية العمانية

أكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى؛ أن الزيارة المقررة غدا للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة أمس الجمعة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم السبت قبيل الزيارة التى يقوم بها سلطان عمان هيثم ين طارق القاهرة، غدا الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني، فى وقت سابق، بيانا حول هذه الزيارة التاريخية، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألمح البيان إلى العلاقات التاريخية التى تربط مصر وسلطنة عُمان، موضحا أن زيارة السلطان هيثم تأتى تأكيدًا على حرص قيادتى البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما.

وأكد بيان البلاط، أن فعاليات الزيارة تشمل التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث كافة جوانب التعاون التى من شأنها أن ترتقى بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التى تلبى الغايات المنشودة فى جميع المجالات؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويضم الوفد المرافق للسلطان هيثم فى زيارته إلى مصر كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وخالد بن هلال البوسعيدى وزير ديوان البلاط السلطانى و الفريق أول سلطان بن محمد النعمانى وزير المكتب السلطانى وبدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجـيـة و سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية والدكتور حمد بن سعيد العوفى رئيس المكتــب الخـاص وعبد السلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار العُمانى وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.