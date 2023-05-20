اليوم السابع
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سفير سلطنة عمان: زيارة السلطان هيثم للقاهرة تستمر يومين

السبت، 20 مايو 2023 02:33 م
سفير سلطنة عمان: زيارة السلطان هيثم للقاهرة تستمر يومين سفير سلطنة عمان
إيمان حنا تصوير أحمد معروف

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أشار سفير سلطنة عمان لدى القاهرة مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى؛ إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تمتد ليومين ويشمل جدول الزيارة العديد من المباحثات بين الجانين المصرى والعماني، وأيضا تتناول المباحثات أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف السفير العمانى ؛ خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم ؛ أن تلك جدول أعمال الزيارة أيضا يشمل لقاء وزير المالية والوفد الاقتصاد مع عدد من المستثمرين المصريين لاستعراض فرص التعاون الاقتصادى والاستثمار بين البلدين .

ووصف السفير العمانى الزيارة التى سيقوم بها السلطان هيثم ب"التاريخية" لأنها فهى الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كنا أنها تأنى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة أمس الجمعة.

 

 

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سفير سلطنة عمان

سلطنة عمان

القاهرة

العلاقات المصرية العمانية



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