اليوم السابع
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سفير سلطنة عمان بالقاهرة: مصر قاطرة الأمة العربية

السبت، 20 مايو 2023 02:42 م
سفير سلطنة عمان بالقاهرة: مصر قاطرة الأمة العربية سفير سلطنة عمان
إيمان حنا - تصوير أحمد معروف

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قال سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير عبدالله الرحبى ؛ إن مصر قاطرة الأمة العربية التى لم تتوانى يوما عن الوقوف لمساندة قضايا العرب والدفاع عن مصالحهم، ومن هذا المنطلق جاء حرص السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على زيارة مصر، وهى المقررة غدا الأحد، وتمتد ليومين .

وأوضح السفير العمانى أن السلطان هيثم لديه إيمان بأهمية العلاقة مع مصر، وهى العلاقات الأخوية، التى لم تتأثر يوما بأى متغيرات على مدى السنوات الماضية، بل تمضى إلى مستويات أكثر قوة .

وأضاف السفير العمانى؛ خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، قبيل زيارة السلطان هيثم؛ أن العلاقات المصرية العمانية ضاربة بجذورها فى عمق التاريخ وتعود إلى عهد الملكة حتشبسوت.

 

 

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مصر وسلطنة عمان

السلطان هيثم يزور القاهرة

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