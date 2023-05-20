سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 20 مايو 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر، بتعاملات اليوم السبت 20 مايو 2023 في السوق المصري، و سجل سعر الجنيه الذهب 17880 جنيهًا خلال جلسة اليوم، وتشهد أسعار الذهب منذ جلسة الأمس تذبذبًا في نطاق محدود فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية وتراجعه في السوق الموازية.

سجل سعر الذهب عيار 21- الأكثر شيوعًا- 2235 جنيهًا للجرام مرتفعًا من أدنى مستوى تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، بينما يشهد الذهب استقرار في الأسواق في الفترة الحالية واعتدال في الطلب الذي يعد المحرك الأول لأسواق الذهب خلال هذه الفترة، وذلك منذ أن فقد الذهب 600 جنيه منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى التأني قبل الاستثمار وهو ما أدى إلى تراجع الذهب.

مؤشر الخوف لدى الأسواق تراجع قليلاً بعد قرار البنك المركزي المصري يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة عند 18.75% لسعر العملية الرئيسية، وتثبيت كل من الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.25% و19.25% على التوالي.