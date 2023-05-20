زيلينسكى يدعو رئيس وزراء الهند للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية

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أطلع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم /السبت/، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى على صيغة السلام الأوكرانية، داعيا الهند إلى الانضمام لتنفيذها.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية عن الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكرانى أن ذلك جاء خلال لقاء زيلينسكى مع رئيس الوزراء الهندى فى هيروشيما باليابان على هامش قمة مجموعة السبع.



وأعرب زيلينسكى عن خالص تقديره لدعم الهند لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولاسيما على منصات المنظمات الدولية، وكذا على ما قدمته من مساعدات إنسانية لأوكرانيا، مشيرا إلى حاجة بلاده فى مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية والمستشفيات المتنقلة.



ومن جهته، وجه رئيس وزراء الهندى الشكر لزيلينسكى على المساعدة المقدمة للطلاب الهنود أثناء إجلائهم من أوكرانيا.



وكان الرئيس الأوكرانى قد وصل، فى وقت سابق اليوم، إلى اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة السبع، والتقى رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.