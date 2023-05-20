زوجة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون تعلن حملها بطفله الثامن

كتبت رباب فتحى

أعلنت كاري جونسون، زوجة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حاملها بالطفل الثالث، وقالت إن موعد الولادة المتوقع بعد أسابيع فقط، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعلنت كارى جونسون على انستجرام أنها حامل في شهرها الثامن، قائلة إن الطفل سيصل في غضون "أسابيع قليلة فقط"، ولدى الزوجين طفلان آخران: ويلفريد المولود في أبريل 2020، ورومي المولودة في ديسمبر 2021.

وأوضحت الصحيفة أن الطفل سيكون الطفل الثامن الذي أنجبه رئيس الوزراء السابق، ولديه أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، وطفل آخر في عام 2009 مع المستشارة الفنية هيلين ماكنتاير، التي كان على علاقة بها.

وقالت كاري جونسون في منشورها: "لقد شعرت بالإرهاق الشديد خلال الأشهر الثمانية الماضية، لكن لا يمكننا الانتظار لمقابلة هذا الطفل الصغير.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من انتقال الزوجين إلى منزل تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه إسترليني في أوكسفوردشاير يضم تسع غرف نوم، وقبل ذلك، كان يُعتقد أنهم يعيشون بين منزل في لندن وممتلكات ريفية في كوتسوولدز، مقدمة من المتبرع المحافظ اللورد بامفورد وزوجته ، بتكلفة 13500 جنيه إسترليني شهريًا.

وتزامن حمل كاري جونسون مع فترة مزدحمة لزوجها، الذي لا يزال ينتظر نتيجة تقرير حول ما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن حفلات الإغلاق فى داونينج ستريت، ولكنه قام أيضًا بجولة حول العالم لإلقاء الخطب، وقد ألقى هذا الأسبوع خطابًا أمام مؤتمر القيادة الآسيوية في سيول.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوريس تحدث في الماضي عن حبه للأبوة ، حيث قال لشبكة سكاي نيوز في عام 2021: "إنه عمل كثير ، لكني أحبه ، أحبه تمامًا ، وأريدك أن تعرف أنني اغير الكثير من الحفاضات ".