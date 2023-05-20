اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تحظر دخول 500 أمريكي بينهم أوباما

السبت، 20 مايو 2023 06:00 ص
روسيا تحظر دخول 500 أمريكي بينهم أوباما الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع دخول 500 مواطن أمريكي أراضي روسيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ردا على العقوبات الأمريكية.

ووفقا لبيان الوزارة: "ردا على العقوبات التي تفرضها إدارة جو بايدن بانتظام ضد روسيا، والتي وفقا لخطة واشنطن، مصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا من خلال التأثير على المسؤولين والمواطنين في بلدنا، منعت موسكو دخول 500 مواطن أمريكي إلى روسيا الاتحادية".

وشددت الخارجية الروسية، على أن الوقت قد حان لكي تعلم واشنطن أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يترك دون رد قاس.

وأضاف البيان: "سيتم تطبيق مبدأ حتمية العقوبة باستمرار، سواء كان الأمر يتعلق بتشديد ضغط العقوبات أو باتخاذ خطوات تمييزية لعرقلة الأنشطة المهنية لمواطنينا".

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين المواطنين الممنوعين من دخول روسيا، "الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقادة حاليون على مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسئولون سابقون مثل أمينة البيت الأبيض لمكافحة "التضليل الروسي" نينا يانكوفيتش، وأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الذين تم انتخابه لأول مرة في نوفمبر 2022، وخبراء وموظفي المراكز التحليلية المتورطين في نشر معاداة روسيا والمعلومات المضللة، وكذلك رؤساء الشركات التي تزود نظام كييف بالأسلحة".

واختتم البيان، "تشمل القائمة 500 شخص من الأفراد المتواجدين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون الذين يشاركون بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بـ «اقتحام مبنى الكابيتول»".


روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف

واشنطن

اوباما



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