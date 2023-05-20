اليوم السابع
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رقمنة .. حملة طلابية للتوعية بمنصة مصر الرقمية

السبت، 20 مايو 2023 02:19 م
رقمنة .. حملة طلابية للتوعية بمنصة مصر الرقمية طلاب إعلام
كتب محمد صبحى

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أطلقت مجموعة من طلاب المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق حملة توعوية تحمل اسم "رقمنة" للتوعية بالخدمات التى تقدمها منصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان تَهدف الحملة إلى تعريف ونوعية الجمهور بالطرق الصحيحة والآمنة للتعامل مع الآليات المقدمة على منصة مصر الرقمية وحث الجمهور وتشجيعه على عدم الخوف من التعامل الرقمى وتأثير تلك النهضة غير المسبوقة على مستقبل مصر الرقمي.

 

وأكد الطلاب أن هذه الحملة تقام فى ضوء أهداف خطة مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحمل الحملة شعار "من غير طوابير" للتأكيد على توفير هذه الخدمات الوقت والجهد.

 

ونالت الحملة الرعاية الشرفية من وزارة الشباب والرياضة، ويشرف على المشروع الدكتورة شيماء الفولى والمعيد يوسف جهاد تحت إشراف رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان أ.م.د رشا حجازى ووكيل المعهد أ.د رباب عبد الرحمن وعميد المعهد الدكتورة سهير صالح.


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