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رئيس "سوهاج الأزهرية" يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركز دار السلام

السبت، 20 مايو 2023 01:18 م
رئيس "سوهاج الأزهرية" يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركز دار السلام رئيس "سوهاج الأزهرية" يتفقد الامتحانات
سوهاج عمرو خلف

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تفقد الدكتور أحمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023م للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية.
 
وقام رئيس المنطقة بتفقد لجان فتيات دار السلام وفتيات أولاد يحيي ولجان معهد دار السلام الابتدائي ، واطمأن خلال جولته التفقدية علي هدوء وانتظام اللجان والالتزام بمعايير الامتحان وعدم وجود شكاوي من الطلاب.
 
جدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية اليوم ، يؤدون اليوم امتحان مادة الفقة - فترة أولى- وامتحان مادة النحو - فترة ثانية، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد سوهاج الأزهرية، ممن لهم حق دخول امتحانات الفصل الدراس الثانى لهذا العام 12500 طالب وطالبة، موزعين على 95 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.
 
كما يؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية بمحافظة سوهاج، والبالغ عددهم الابتدائية 130 ألف طالب وطالبة، امتحان مادة القرآن الكريم داخل 179 لجنة على مستوى المحافظة وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتي الخميس الموافق 25 مايو الجاري بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري.

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