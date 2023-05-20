رئيس الوزراء يتابع مشروعات التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى لوزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور تامر هيكل، مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات، بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره واحداً من قطاعات الاستثمار الواعدة فى مصر، وذلك بالنظر لما نمتلك من امكانات ومقومات فى هذا الصدد، تسعى مختلف أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو وزارة البترول، الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، حيث أشاروا إلى أنها تتضمن مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، والذى تم توقيع اتفاق تطوير مشترك بشأنه خلال شهر فبراير الماضي بين شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 880 مليون دولار أمريكي.

كما تناول مسئولو البترول أيضا الموقف الخاص بمشروع التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، لإنتاج الميثانول الأخضر، موضحين أن هذا المشروع يهدف إلي إنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الحيوي، يمكن زيادتها إلى 200 ألف طن سنوياً، وذلك بالاشتراك والتعاون مع شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى حوالي 450 مليون دولار أمريكي تزداد إلى 2 مليار دولار أمريكي مع زيادة القدرة الإنتاجية، لافتين إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيتضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف هذه المشروعات المهمة، ودفع العمل بها، وتذليل أى عقبة إن وجدت.