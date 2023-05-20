اليوم السابع
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ذا هيل: "خلافات جدية" تهدد مفاوضات البيت الأبيض مع الجمهوريين حول سقف الديون

السبت، 20 مايو 2023 01:25 م
ذا هيل: "خلافات جدية" تهدد مفاوضات البيت الأبيض مع الجمهوريين حول سقف الديون جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن البيت الأبيض خفف ليلة الجمعة من تفاؤله بشأن المحادثات الجارية مع الجمهوريين حول اتفاقية الميزانية وزيادة سقف الديون، معترفًا بأن الجانبين لديهما "خلافات جدية" مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

وصرحت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير للصحفيين في اليابان ، حيث يحضر الرئيس بايدن قمة مجموعة السبع قائلة "لدينا خلافات جدية وسيظل هذا محادثة صعبة."

وأضافت جان بيير: "نحن متفائلون ، والرئيس متفائل بأننا سنصل إلى مفاوضات معقولة بشأن الميزانية ، واتفاقية ميزانية هنا ، واتفاقية ميزانية من الحزبين. هذا شيء يجب أن يجتازه مجلس النواب ومجلس الشيوخ. سوف يحتاج إلى كل من الديمقراطيين والجمهوريين ".

وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين غيروا لهجتهم منذ يوم الخميس ، عندما اقترح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) أن الصفقة قد تكون في متناول اليد ، وأعلن البيت الأبيض "تقدمًا ثابتًا" في الاجتماعات بين المفاوضين.

وتوقفت المحادثات بعد ظهر يوم الجمعة حيث اشتكى الجمهوريون من أن البيت الأبيض كان "غير معقول". في غضون ذلك ، قال البيت الأبيض إن هناك "خلافات حقيقية" ، لكنه كان مصراً على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يكون من الحزبين ويعكس تسوية.

واستؤنفت المحادثة مساء الجمعة.

وقالت جان بيير ، في حديثها للصحفيين صباح السبت بالتوقيت المحلي في هيروشيما ، "هناك بالتأكيد طريق للمضي قدمًا" ، لكن المفاوضين يحتاجون إلى وقت ومساحة لحل خلافاتهم."

وأوضحت جان بيير إنه سيتم إطلاع بايدن على المحادثات أثناء تقدمها. ومن المقرر أن يعود الرئيس إلى واشنطن العاصمة يوم الأحد بعد أن ألغى خططه لزيارة أستراليا وبابوا غينيا الجديدة الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن الوقت هو جوهر المفاوضين ، حيث حذرت وزارة الخزانة من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لرفع سقف الديون.


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ازمة الديون فى أمريكا



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