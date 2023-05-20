اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحى (إنفوجراف)

السبت، 20 مايو 2023 02:59 م
خليك واعى.. لا صحة لإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحى (إنفوجراف) لا صحة لإجبار الأئمة على جمع "صكوك الأضاحى"

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، إذ تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.
 
أكدت أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
خليك واعى
خليك واعى
 

خليك واعى

صكوك الأضاحى

وزارة الأوقاف



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