خروج 8 حالات من مصابى انهيار منزل فى قنا

قنا- صابر سعيد

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن حادث انهيار منزل بقرية الترامسة في مركز قنا أسفر عن مصرع 4 حالات، وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكد تاوضروس، أنه تم عمل جميع الفحوصات اللازمة للمصابين للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة، وجاءت معظم الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة حالتين بكسور بسيطة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي خروج 8 حالات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.