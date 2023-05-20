حبس مكسيكية 6 سنوات لقتلها رجلا حاول اغتصابها فى منزلها.. اعرف تعليق المحكمة

كتب خالد إبراهيم

تصدر الحكم على روكسانا رويز، وهى أم تبلغ من العمر 23 عاما من نيزاهوالكويوتل بالمكسيك، الأسبوع الماضى، عناوين الأخبار الدولية طوال الأسبوع، حيث وجهت إلى الشابة تهمة القتل مع الإفراط فى الدفاع الشرعى عن النفس بعد أن خنقت الرجل الذى كان يغتصبها فى منزلها، وتواجه الآن 6 سنوات فى السجن، فضلا عن الالتزام بتعويض أسرة المعتدى ماليا.

تدعى رويز، التى قضت بالفعل 9 أشهر خلف القضبان بعد اعتقالها الأولى فى عام 2021، أنها كانت ستقتل على الأرجح على يد الرجل الذى اغتصبها إذا لم تقتله أولا، لكن القاضى حكم بأن ضربة بسيطة على الرأس كانت كافية لإعاقة المعتدى، بحسب ما ذكره موقع odditycentral.

الضحية بائعة بطاطس

فى مايو من عام 2021، كانت روكسانا رويز تبيع البطاطس المقلية فى نيزاهوالكويوتل بولاية المكسيك، وتتناول الشراب مع صديق، وذلك عندما التقت رجلا رأته من قبل، وبعد فترة من الوقت، عرض عليها السير معها حتى منزلها، ثم سألها عما إذا كان بإمكانه قضاء الليل معها، لأنه كان متأخرا وكان بعيدا عن المنزل، فوافقت على السماح له بالنوم على الأريكة.



الفتاة المكسيكية

دفاع عن النفس يتحول إلى قتل

تقول رويز إنه "فى منتصف الليل، حاول الاعتداء عليها، فدافعت عن نفسها بلكمه فى أنفه، وهددها بقتلها من أجل ذلك، لكنها تمكنت من الاستيلاء على قميص وخنقه حتى الموت، فى حالة من الذعر، وضعت روكسانا جثة الرجل فى حقيبة كبيرة وسحبت جثته إلى الشارع، حيث اكتشفتها الشرطة واعتقلتها".

قالت روكسانا رويز لوكالة أسوشيتد برس: "أنا نادمة على ما فعلته، لكن إذا لم أفعل ذلك، فسأموت"، مضيفة أنه على الرغم من إخبار الشرطة بأنها تعرضت للاغتصاب، لم يتم إجراء فحص الطب الشرعى مطلقا، حتى أن أحد الضباط قال إنها ربما أرادت إقامة علاقة مع المعتدى فى البداية ثم غيرت رأيها.

ووجهت إلى الفتاة البالغة من العمر 23 عاما تهمة القتل وأمضت 9 أشهر فى السجن، ولكن أطلق سراحها فى وقت لاحق فى انتظار محاكمتها، فى يوم الاثنين الماضى، قضت القاضية مونيكا أوسوريو بأن رويز مذنبة باستخدام القوة المفرطة للدفاع عن نفسها ضد الرجل الذى اغتصبها، جادلت بأن روكسانا كان من الممكن أن تصيبه بضربة فى رأسه للدفاع عن نفسها وتركه فاقدا للوعى كان كافيا.

حكمت المحكمة على رويز بالسجن 6 سنوات وأمرتها بدفع 16 ألف دولار كتعويض لأسرة مغتصبها، ووصف محامو الشابة الحكم بأنه تمييزى وتعهدوا باستئنافه.

قال إرمنجل كاريرا، محامى الدفاع عن روكسانا، "ستكون سابقة سيئة إذا تم تأييد هذا الحكم.. فهو يرسل رسالة إلى النساء فالقانون يقول إنه يمكنك الدفاع عن نفسك، ولكن إلى حد ما فقط.. لقد اغتصبك، لكن ليس لديك الحق فى فعل أى شيء".