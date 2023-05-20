حبس صاحب محل وعامل بتهمة التعدى بالضرب على سائق بسبب ركن توك توك

قررت نيابة عين شمس،حجز صاحب محل وعامل 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة التعدى بالضرب على سائق بسبب ركنه توك توك أمام محل المتهم.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح نافذة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة

وبالانتقال وسؤاله اتهم شخصين بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المشكو فى حقهما وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.