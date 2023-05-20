جمعية قلوب مصر تنظم يومًا للكشف المجانى لأكثر من 4 تخصصات أبرزها القلب والعظام

كتبت نهير عبد النبى

نظمت جمعية قلوب مصر الخيرية بالتعاون مع إحدى المستشفيات الخاصة والنوادى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر يومًا للكشف المجانى يشمل تخصصات القلب والأطفال والعظام والنساء بالإضافة للتحاليل ورسم القلب وقياس كتلة الجسم .

وتوجهت الجمعية التى تعمل على تقديم التوعية الصحية إلى جانب الكشف والعلاج والجراحات لمرضى القلب والأطفال بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم معهم في تنظيم هذا اليوم من مديري المستشفيات والنوادى وتوفير كل الإمكانيات والفرق الطبية على أعلى مستوى فى تخصصات النساء والعظام والتحاليل وعلاج السمنة ليخرج اليوم فى أفضل صورة.

وشارك كبار أطباء الجمعية فى هذا اليوم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، الأمين العام الدكتور أحمد طمارة أستاذ طب القلب والقسطره بطب عين شمس، والدكتورة أمال إدريس نائب رئيس مجلس الإدارة وأستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة ، والدكتور محمود طنطاوى أستاذ طب القلب والقسطرة القلبية.

جدير بالذكر أن جمعية قلوب مصر التى تأسست سنة 2001 يرأس مجلس إدارتها الدكتور حازم خميس أستاذ طب القلب والقسطرة القلبية، والرئيس الشرفى والعضو المؤسس للجمعية الأستاذة الدكتورة نشوى الهجرسى أستاذ طب القلب بعدد من جامعات مصر .