جلسة مزاج تتحول لإطلاق أعيرة نارية.. ضبط المتهمين بإصابة مواطن بالنزهة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبانتقال قوات الامن والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق بإحدى شركات نقل المواطنين، آخر مالك عربة "مشروبات" مصابان برش خرطوش)، وطرف ثانى: (شخصان - بحوزتهما "فرد خرطوش - وسلاح أبيض") لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفان على الآخر بالضرب فقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.