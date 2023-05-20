اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 11:49 م
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تحرير 1900 مخالفة مرورية متنوعة فى مراكز ومدن كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

السبت، 20 مايو 2023 11:38 م
تحرير 1900 مخالفة مرورية متنوعة فى مراكز ومدن كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل حملة مرورية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومدير أمن كفرالشيخ.

أسفرت الحملات عن تحرير 1900 مخالفة مرورية متنوعة فى مراكز ومدن المحافظة منها مخالفات لعدم وجود لوحات معدنية ، وأخرى للسير بدون تراخيص قيادة، وعدم وجود رخص تسيير سيارة، ووضع ملصقات، وعدم وجود طفاية حريق وغيرهم من المخالفات، كما تم ضبط 18 دراجة نارية بدون ترخيص.

 

 


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