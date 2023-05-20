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تأجيل محاكمة 4 متهمين بارتكاب مخالفات بناء فى عين شمس لـ 22 مايو الجارى

السبت، 20 مايو 2023 05:19 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بارتكاب مخالفات بناء فى عين شمس لـ 22 مايو الجارى أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنح عين شمس تأجيل محاكمة 4 متهمين بالبناء المخألف بدون ترخيص إلى جلسة 22 مايو الجارى.
 
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة على 8 متهمين بخطف أحد أقاربهم بالإكراه تحت تهديد السلاح واحتجازه بالقوة وإجباره على توقيع شيكات وإيصالات امانة.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين خطف المجنى عليهم، وأشارت إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجنى عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوى بهم وفرض السطوة عليهم، تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ألفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

كفن عين شمس

مخالفات بناء

جنح عين شمس



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