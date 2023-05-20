بوليتكو: زيادة المرشحين الجمهوريين لانتخابات 2024 تعكس تراجع التأييد لديسانتس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا بوليتكو" الأمريكية إنه مع إعلان المزيد من الجمهوريين نيتهم الترشح للحصول على تأييد الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة الأمريكية 2024، زاد الاعتقاد داخل صفوف الحزب بأن حاكم فلوريدا، رون ديسانتس، ليس سوى "بطل من ورق"، بعد أن كان من بين الأوفر حظا.

وأوضحت الصحيفة أن الحملات الرئاسية لعام 2024ـ من المتوقع أن تشهد المزيد من الأحداث الأيام المقبلة لا سيما بعدما قدم السناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا) أوراقه الرسمية للترشح، ومن المتوقع أن يبدأ رون ديسانتس عرضه رسميًا في وقت لاحق من الأسبوع ، عندما يأمل أن يكون آخر حاكم لولاية فلوريدا يعلن ترشيحه من خلال طرح مفاجئ.

ولكن يبدو أنه لن يكون الحاكم الأخير الذى سيعلن ترشيحه، حيث قال حاكم ولاية نيو هامبشاير ، كريس سونونو ، أن هناك "فرصة بنسبة 61 بالمائة" للترشح لمنصب الرئيس. كما يقترب حاكم ولاية داكوتا الشمالية ، دوج بورجوم ، من اتخاذ قرار بالترشح في الأسابيع القليلة المقبلة. فضلا عن أنه تتزايد الأحاديث حول محاولة محتملة لكريس كريستي، حاكم نيوجيرسي السابق الذى قال في أواخر أبريل إنه سيتخذ قرارًا في غضون أسابيع قليلة.

واعتبرت الصحيفة أنه لا يوجد سياسى ومتمرس وناجح يترشح لمنصب الرئيس بدون طريق مفصل ومعقول للنصر. ومع ظهور المزيد من المرشحين المحتملين ، أصبح من الواضح ما هو جوهر تلك الخطط: " اعتقاد متزايد داخل الحزب بأن ديسانتس بطل من ورق"، على حد تعبير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديسانتس كان في وقت من الأوقات ، المرشح الأفضل للتخلص من ترامب كمرشح مفضل للحزب الجمهوري والمرشح الأفضل للتخلص من الرئيس الديمقراطى، جو بايدن، لافتة إلى أن ديسانتس كان أشبه بترامب دون مشاكله، بل وكان أصغر منه بـ 32 عامًا.

وأضافت "كان يحقق فوزًا ملحميًا بإعادة انتخابه في عام 2022 في ثالث أكبر ولاية في البلاد ، والتي تميزت بأكبر هامش فوز في فلوريدا منذ 40 عامًا. وأشاد المسئولون في كلا الحزبين بأدائه القوي بين جميع المجموعات اللاتينية."