"بوصلة".. مشروع تخرج يناقش التنمية المستدامة لطلاب إعلام عين شمس

وتهدف المجلة إلى نشر الوعي بين الشباب بأهمية التنمية المستدامة، وتتناول المجلة عدة أبواب وهي: مؤشر الخيال، مؤشر الاستدامة، مؤشر البيئة، مؤشر الاقتصاد، مؤشر المجمتع، مؤشر تمكين، مؤشر الطاقة، مؤشر السياسة.



حازت عدت حوارات علي المركز الاول والثاني ضمن العديد من الحوارات مثل حوار وزير الشباب والرياضة، وزاهي حواس، وفاروق الباز.



كما حازت تحقيق المشاريع الصغيرة علي المركز الثاني وتحقيق ١٠ أعوام فارقه في تنمية الصعيد علي المركز الأول ضمن التحقيقات.



ولا سيما في التقرير حصول تقرير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي علي ذات المراكز ضمن التحكيم.



وتضمنت مجله بوصله علي 150 تتضمن موضوعات عده من تقارير بنوعيها وتحقيقات وحوارات وفيتشرات ومقالات و انفوجراف بجانب التكنولوجيا الرقميه لموضوعتها واستخدام رمز الاستجابه لعرض الموضوعات علي الشاشات بدلا من قراته واهتمامها بالجانب الإلكتروني من فيديوجراف وغيره.



وتم تقييم المجلة في حضور كلًا من: الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن، والإعلامى محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور.



وجاء المشروع تحت إشراف يمنى محمد، والمشرف العام، هبة السيد، ويرأس مجلس الإدارة كلًا من الدكتورة هبة شاهين، و الدكتورة مي حمزة

و يتكون فريق العمل من:

آلاء عاطف مصطفى

أحمد أشرف

أحمد محمد ثابت

آية السيد سعيد

بسملة فتحي محمود

بسنت فيلبس فاخر

حسن أحمد عبد الرؤوف

رانيا طارق أحمد

رنا حسن عبد الله

روان محمد أنور

شاهندة محمد محمد

عرفة إبراهيم عرفة

فرح أحمد كمال

فرح صفوت صلاح الدين

فرح محمد عبد العزيز

محمد أبو سريع إبراهيم

محمد عطية الغريب

منة الله أحمد علي

مي عصام ذكي

مي محمد عادل

مي وليد أحمد

ندى حسن كمال

نيرة أحند إسماعيل

ياسمين عبد الستار خميس

يحيى محم حسين

يمنى حسن عبد الغفار

يوسف محمود فرماوي









