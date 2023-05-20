بريطانيا تحذر مواطنيها من توافد الدبابير الآسيوية القاتلة بسبب الطقس الحار

كتب إيهاب محمد

تحذر بريطانيا مواطنيها من أسراب الدبابير الأسيوية القاتلة المرجح انتشارها فى البلاد الأسبوع القادم، حيث واجهت الجهات المختصة في بريطانيا العديد من الحشرات القاتلة - الذين يحبون درجات الحرارة الدافئة - في جيرسى وهى الجزيرة التي تستخدمها الحشرات للوصول إلى بريطانيا، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

وكشف خبراء، أن الطقس الذى تشهده بريطانيا مؤخرًا، قد يرسل أرقامًا متصاعدة من الدبابير القاتلة لأن الظروف الجوية تعد أرضًا خصبة لتكاثر هذة الأنواع الحشرية الخطيرة، حيث أن لدغ الدبور لشخص يعاني من حساسية السموم، يمكن أن يموت خلال دقائق معدودة.



الحشرة القاتله

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من الأشعة فوق البنفسجية في نهاية هذا الأسبوع، وحث البريطانيين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بأشعة الشمس على التأكد من حماية بشرتهم.

ويقول التقرير: "ستكون الشمس مصدر ارتياح للملايين بعد الربيع البائس حتى الآن مع الفيضانات والعواصف الرعدية ودرجات الحرارة الباردة - وعدم وجود فترة طويلة من الطقس الدافئ منذ العام الماضي"، كما سيكون اليوم وغدًا جافًا ومشرقًا، مع نوبات دافئة من أشعة الشمس حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، ويتجه إلى الأسبوع المقبل وعطلة نهاية الأسبوع في نهاية الشهر.

ومن المتوقع أن يتبع ذلك "قدر كبير من الطقس الجيد والجاف"، مع وجود جبهة مناخية قاسية يطلق عليها اسم "عمود أفريقي" من المحتمل أن ترتفع درجة حرارتها إلى 35 درجة مئوية.