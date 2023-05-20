بايدن يوافق على تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16

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قال مستشار الأمن القومى الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم /السبت/، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن وافق على تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز إف -16 بناء على طلب أوكرانيا.

وأضاف سوليفان فى مؤتمر صحفى فى هيروشيما -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الولايات المتحدة لن تحدد جدولًا زمنيًا لبرنامج التدريب لطائرات إف -16 وغيرها من الطائرات المتقدمة، مشددًا على أن هذا الدعم لا يعنى أن أوكرانيا ستزود بطائرات مقاتلة أمريكية الصنع فى المستقبل القريب.



وقال إن وجهة نظر الولايات المتحدة هى أنه ليس الوقت المناسب لاستخدام طائرات F-16 فى القتال الآن، مضيفًا أنه من المرجح أن يجرى بايدن محادثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى هيروشيما.



ووصف زيلينسكى القرار بأنه "قرار تاريخي" من جانب الولايات المتحدة، حيث يواصل الرئيس الأوكرانى السعى للحصول على مزيد من الدعم العسكرى من الدول الغربية لصد القوات الروسية.



وقال فى تغريدة على تويتر "هذا سيعزز جيشنا بشكل كبير فى السماء.. أعول على مناقشة التنفيذ العملى لهذا القرار فى قمة مجموعة السبع فى هيروشيما."



ودفعت بعض الدول الأوروبية، بما فى ذلك بريطانيا وهولندا، بفكرة تشكيل "تحالف دولي" لتقديم المساعدة بالطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو تحذيره من أن تقديم الطائرات سيكون خطرا على حلفاء أوكرانيا.. قائلا : "يمكننا أن نرى أن الدول الغربية تواصل التمسك بسيناريو التصعيد الذى ينطوى على مخاطر جسيمة بالنسبة لها. على أى حال، سنأخذ ذلك فى الاعتبار عند وضع الخطط.. لدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافنا."