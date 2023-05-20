انطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك" بحى المنتزه ثان شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، السيارة المتنقلة لمبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب من الجنسين علي المهن والحرف المختلفة.

وخلال الافتتاح، تم تفقد السيارة المتمركزة بشارع 30 عرامة بالعصافرة قبلي لتعليم الشباب المهن اليدوية، بحضور الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، والدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب، وممثلين عن مديرية القوى العاملة، وممثلي حزب مستقبل وطن، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة الميدانية والطرق بالمنتزه ثان ومختلف ممثلي المرافق المختلفة من صرف صحي وكهرباء وغاز وإتصالات وغيرها.

و أكدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حى المنتزة ثان على أهمية المبادرة وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع النواب و المجتمع المدني لتدعيم المبادرات الرئاسية الداعمة لحياة كريمة، لرفع مستوى المعيشة للمواطن السكندري.

وأضافت أن المبادرة تعد تجسيداً عملياً لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.