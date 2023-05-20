اليوم السابع
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انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"

السبت، 20 مايو 2023 10:38 م
انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" حملات طرق الأبواب بمطوبس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرى (برمبال، خليج بحري، خليج قبلي، منية المرشد، الشمارقة) بمركز مطوبس المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، برعاية دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفرالشيخ، بواقع 2350 زيارة بإجمالي 13593 من السيدات والرجال والأطفال.

‏شارك فى الحملة الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، والدكتورة هاله فراج، ونسرين يوسف، عضوات الفرع، وزينب بسيوني، من فرع المجلس، والدكتورة إيمان عبد ربه، من المتطوعات والرائدات الريفيات المتطوعات بالقرى.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، إن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

استمرار الحملات بمطوبس
استمرار الحملات بمطوبس

 

جانب من حملات بمجالس المدينة
جانب من حملات بمجالس المدينة

 

جانب من حملات طرق الابواب بمطوبس
جانب من حملات طرق الابواب بمطوبس

 

جانب من حملات طرق الابواب
جانب من حملات طرق الابواب

 

حملات طرق الابواب بقرى مطوبس للمجلس القومي للمرأة
حملات طرق الابواب بقرى مطوبس للمجلس القومي للمرأة

 

حملات طرق الابواب بمطوبس
حملات طرق الابواب بمطوبس

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