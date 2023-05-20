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انطلاق الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية.. والنظرية 27 مايو

السبت، 20 مايو 2023 07:00 ص
انطلاق الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية.. والنظرية 27 مايو امتحانات أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق اليوم السبت 20 مايو الجارى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية العملية، على أن تنطلق الاختبارات النظرية 27 من نفس الشهر.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم تسليم الأعضاء المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية خطابات الندب، باجمالى 235 الف و255 عضو، كما تم إتاحة الاعتذار عن المشاركة بالامتحانات لمن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المحددة.
 
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.
 
وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.
 
 

التربية والتعليم

خطابات الندب للمراقبين بامتحانات الدبلومات الفنية

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار مصر



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