انتشال جثة ربة منزل غرقت في نهر النيل بالغربية أثناء غسيل البطاطين

الغربية عادل ضرة

انتشلت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الغربية جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، من مياه نهر النيل فرع رشيد المار أمام قرية مشله مركز كفر الزيات، بعد أن سقطت في المياه وجرفها التيار أثناء قيامها بغسيل البطاطين، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط ربة منزل في نهر النيل فرع رشيد أمام قرية مشله مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة من الانقاذ النهري وسيارة اسعاف، وبالبحث تم انتشال الجثة، وتبين أثناء قيامها بغسيل البطاطين سقطت في المياه فجرفها التيار لعدم اجادتها للسباحة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.