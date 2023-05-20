اليوم السابع
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المرور تحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 20 مايو 2023 12:08 م
المرور تحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة مخالفات المرور، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 86729 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

  (27236) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

  (953) مخالفة السير بدون تراخيص.

  (6) دراجات نارية مخالفة.

  (25) مخالفة موقف عشوائى.

  (15) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 

 


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