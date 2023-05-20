اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 08:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة تعلن عن وظائف مراقبى كاميرات وأفراد أمن وعمال مخزن ببنى سويف

السبت، 20 مايو 2023 08:00 ص
القوى العاملة تعلن عن وظائف مراقبى كاميرات وأفراد أمن وعمال مخزن ببنى سويف وزارة القوى العاملة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل لعمال مخزن للعمل فى إحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمنطقة بياض العرب الصناعية.
 
وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن توافر وظائف 10 أفراد مراقب كاميرات من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، 5 أفراد أمن (إناث فقط)، 15 عامل مخزن (ذكور فقط)  على أن يكون السن (25 إلى 35).
 
وأكدت مديرية القوى العاملة أنه على راغبي العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

القوى العاملة

الثور العاملة ببنى سويف

وظائف شاغرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة