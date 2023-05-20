القوى العاملة تعلن عن وظائف مراقبى كاميرات وأفراد أمن وعمال مخزن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل لعمال مخزن للعمل فى إحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمنطقة بياض العرب الصناعية.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن توافر وظائف 10 أفراد مراقب كاميرات من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، 5 أفراد أمن (إناث فقط)، 15 عامل مخزن (ذكور فقط) على أن يكون السن (25 إلى 35).

وأكدت مديرية القوى العاملة أنه على راغبي العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.