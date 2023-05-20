اليوم السابع
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الفاتيكان ينفي إرسال "مهمة سلام" إلى موسكو

السبت، 20 مايو 2023 04:00 ص
الفاتيكان ينفي إرسال "مهمة سلام" إلى موسكو بابا الفاتيكان فرانسيس
وكالات

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نفت إدارة الكنائس الشرقية في الفاتيكان صحة الأنباء حول أن رئيس الأساقفة كلوديو جوجيروتى، سيشارك في "مهمة سلام" أوفدها الفاتيكان إلى روسيا.

وقالت الإدارة في بيان لها الجمعة: "أخذت الأنباء عن وجود بعثة سلام يقودها رئيس الأساقفة كلاوديو غوغروتي، أبعادا دولية... ونحن نعلمكم أن غوغروتي لا يعلم شيئا عن هذا الأمر".

ويوم أمس، ذكرت مدونة "إل سيسموغرافو" المختصة بشؤون الفاتيكان، دون الإشارة إلى مصادر معلوماتها، أن موسكو وكييف اتفقتا على اقتراح البابا فرانسيس لاستقبال مبعوثيه الخاصين لمناقشة الهدنة.


الفاتيكان

فرانسيس

كلوديو غوغيروتى

روسيا

موسكو

كييف

حرب روسيا واوكرانيا



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