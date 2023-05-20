ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن السوداني، تأكيده خلال اللقاء الذى تم في مدينة جدّة السعودية، على هامش أعمال القمة العربية الـ(32)،حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات الشقيقة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

من جانبه أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رغبة دولة الإمارات في المزيد من التعاون المشترك مع العراق، بما يحقق المصالح المتبادلة.