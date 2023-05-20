الصين لقادة مجموعة السبع: أى أفعال تضر بمصالح بكين ستقابل بإجراءات قوية

كتب محمد جمال

حذرت سفارة الصين فى بريطانيا دول مجموعة السبع، السبت، من أن أى أقوال أو أفعال تضر مصالح بكين ستقابل "بإجراءات مضادة قوية وحازمة".

يأتى البيان المنشور على الموقع الإلكترونى للوزارة بينما اتفق قادة مجموعة السبع فى قمة منعقدة فى اليابان على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادى.

وعارض قادة مجموعة السبع فى هيروشيما، السبت، قيام الصين بـ"عسكرة" منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ، فيما أرسلوا رسالة تحذير لبكين وبيونجيانج بشأن بناء ترساناتهما النووية، لكنهم أكّدوا أيضًا إرادتهم بناء "علاقات بنّاءة ومستقرة" مع بكين.

وفى بيان صدر خلال لقاء القادة فى هيروشيما، دعا المسؤولون بكين إلى "الضغط على روسيا لتوقف عدوانها العسكرى ولتسحب فورًا وبشكل كامل وغير مشروط قواتها من أوكرانيا".

كما حذروا من أن "التسريع فى بناء ترسانتها النووية دون شفافية أو حوار هادف يشكل مصدر قلق للاستقرار العالمى والإقليمي".

وقال سوليفان: "نسعى للتعاون مع الصين فى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وسنعمل على معالجة مخاوفنا المهمة التى لدينا مع الصين فى مجموعة من المجالات".

قال بيان القادة السابق إن كوريا الشمالية- التى كانت تختبر صواريخ بوتيرة سريعة فى محاولة لتعزيز برنامج نووى يهدف إلى استهداف البر الرئيسى للولايات المتحدة- يجب أن تتخلى تمامًا عن طموحاتها بشأن الحصول على قنبلة نووية، بما فى ذلك أى تجارب أو عمليات إطلاق نووية أخرى تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ونبّه قادة مجموعة السبع السبت إلى أن أى محاولات "تسليح" للتجارة ولسلاسل التوريد "ستفشل وستواجه عواقب"، فى تحذير مبطّن إلى الصين بشأن ممارستها الاقتصادية.

وقالت المجموعة فى بيان لم تذكر فيه الصين بشكل مباشر إن "محاولات تسليح التبعيات الاقتصادية من خلال إجبار أعضاء مجموعة السبع وشركائنا، بمن فيهم الاقتصادات الصغيرة، على الاستجابة والامتثال سيفشل وسيواجه عواقب".

وفى وقت سابق، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى إن مجموعة السبع ستتفق على "مجموعة مشتركة من الأدوات" لمكافحة "الإكراه" الاقتصادى والحد من مخاطر تقويض صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين للأمن القومي.

من جانبه، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن "السلام سيكون أقرب" نتيجة اجتماعات قمة مجموعة السبع، عقب تأكيد مصدر دبلوماسى وصوله إلى مدينة هيروشيما اليابانية.

وكتب زيلينسكى على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليابان. مجموعة السبع. اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا. أمن وتعاون مكثف كى ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب".