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السيطرة على مشاجرة بين 4 من العاملين بمحلات بيع المصوغات الذهبية بـ"6 أكتوبر"

السبت، 20 مايو 2023 10:20 ص
السيطرة على مشاجرة بين 4 من العاملين بمحلات بيع المصوغات الذهبية بـ"6 أكتوبر" قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطرت قوات الأمن على مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص من العاملين بمحلين لبيع المصوغات الذهبية في مدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات بينهم، أصيب خلالها شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، تشاجر 4 أشخاص من العاملين بمحلين لبيع المصوغات الذهبية، نتيجة خلافات بينهم، مما أدى لإصابة اثنين منهم، حيث تم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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