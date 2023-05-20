السيطرة على مشاجرة بين 4 من العاملين بمحلات بيع المصوغات الذهبية بـ"6 أكتوبر"

كتب بهجت أبو ضيف

سيطرت قوات الأمن على مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص من العاملين بمحلين لبيع المصوغات الذهبية في مدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات بينهم، أصيب خلالها شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، تشاجر 4 أشخاص من العاملين بمحلين لبيع المصوغات الذهبية، نتيجة خلافات بينهم، مما أدى لإصابة اثنين منهم، حيث تم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.