الداخلية تلاحق تجار المخدرات بحملات أمنية فى القاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارتين ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وتمكنت الشرطة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرامات - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارتين "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (125 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة "ملك أحد أصدقائه" بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (417 كيس لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام - هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.